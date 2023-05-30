Российская актриса Троянова сбежала из России и назвала россиян бестолковыми: "Я родилась на дне"

Российская актриса Яна Троянова высказалась о войне, которую в Украине враждебно развязала Россия. Артистка объяснила, почему многие россияне поддерживают вторжение, проехалась по пропагандистам и попросила прощения в украинцев.

В частности, Троянова ошеломила, что так много россиян поддерживают захватническую политику Путина. Однако для актрисы это не стало новостью. По мнению знаменитости, большинство россиян – бестолковые и нищие, и такими их сделала власть. Жителей РФ интересует только, где взять поесть и что из алкоголя выпить. А вот времени и желания разбираться, что происходит в стране, у них нет.

Яна Троянова / Фото: скриншот с видео

"Сначала Путин обкрадывает этот народ так, что они становятся просто нищими. Очень сложно выживать, когда у тебя нет денег, и очень сложно любить своих детей, когда ты вынужден ламать голову, где взять пожрать и бухнуть. На эту нищету застилается мощная пропаганда. Телевизор полностью отдался пропаганде... Эти головы и так пусты. У людей нет возможности интересоваться происходящим в стране. Они там выживают. Я родилась на дне и знаю, как живет основная часть населения страны", — рассказала Троянова в интервью россиянину Юрию Дудю, которого в РФ признали "иноагентом".

Также актриса проехалась и по российским пропагандистам, в частности, по Владимиру Соловьеву. По ее мнению, у него не все в порядке с головой, ведь человек в здравом уме не может говорить такие вещи.

Яна Троянова / Фото: скриншот с видео

"Я не понимаю этих людей. Такое ощущение, что это не люди. Как можно смотреть этого человека? Это же заметно, что он или сошел с ума, или это какое-то исчадье ада. Это разве человек?" – прокомментировала актриса.

Сейчас сама артистка находится за границей, из России она сбежала. Однако Троянова предполагает, что еще вернется в страну, но только тогда, когда закончится путинская диктатура. Актриса также добавила, что Россия обязательно должна выплатить Украине репарации и просить прощения за все ужасы, которые натворили оккупанты.

Яна Троянова / Фото: скриншот с видео

"Мы будем возмещать ущерб, нанесенный Украине, если Украина нам это позволит сделать, и делать все возможное, чтобы снова построить мир. Возможно, мы не получим прощения, возможно, я не застану то время, когда нас могла бы простить Украина. Но просить извинения я имею права, но я не имею права ждать прощения, но я буду каяться, я буду извиняться, и я буду делать все, чтобы возместить эти убытки. Ответственность на мне такая же, как и на всех, за то, что произошло", — отметила Троянова.

Напомним, страна-агрессор Россия ежедневно терроризирует мирное население Украины. Певец Андрей Данилко показал, как от российских ракет убегали школьники прямо в центре Киева и со злостью обратился к путинистам.

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