Российская армия обстреляла жилые массивы в Николаеве: открыто производство

Речь идет о нарушении законов и обычаев войны.

Прокуратура открыла уголовное производство из-за обстрелов российской армией жилых массивов в Николаеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Российские оккупанты обстреливали областной центр в течение двух дней: вечером 11 марта и около 06:00 12 марта. Ударов враг наносил из реактивных систем залпового огня, повреждены жилые дома, больницы, магазины и другие объекты.

При процессуальном руководстве Окружной прокуратуры города Николаева открыто уголовное производство по обстрелам Николаева вооруженными силами Российской Федерации по факту нарушения законов и обычаев войны.

Как сообщалось, российские оккупанты в ночь на 12 марта начали хаотично обстреливать Николаев. Под огонь захватчиков попали в частности онкологическая больница и станция экстренной медицинской помощи. Оккупанты повредили кареты "скорой помощи" и здание медиков. Пули врага попали прямо в медицинский кабинет. Люди не пострадали.

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