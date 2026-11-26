Валерий Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Реклама

Лидер группы «Друга Ріка» Валерий Харчишин сообщил, что арендуемый им дом пострадал в результате российской атаки.

Мощная взрывная волна выбила окна и сорвала с места бронированную входную дверь. Сам музыкант и его коллеги в это время находились в концертном туре. О повреждении артист рассказал в Instagram. По его словам, взрыв произошел несколько дней назад, когда группа выступала в разных городах с благотворительными концертами.

Реклама

Валерий Харчишин на фоне дома / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Валерий уже напугал фото последствий, которые оказались масштабными не только для его дома. Взрывная волна зацепила и оставшиеся около 20 частных домов — почти половину улицы. Некоторые местные жители также лишились автомобилей.

Реклама

Харчишин подчеркнул, что, к счастью, погибших и физически травмированных нет, однако многие люди понесли материальный ущерб.

Дом Валерия Харчишина после атаки / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Музыкант эмоционально отреагировал на очередной удар по гражданской инфраструктуре и упомянул заявления Дональда Трампа о том, что российские атаки якобы не направлены против мирного населения. Также он выразил надежду, что международное сообщество сделает выводы из опыта Украины, а украинцы и дальше будут поддерживать свое войско.

«Я не суеверный и не верю в „кармические“ совпадения, но мне снова прилетело. Взрывной волной снесло фасадные окна, а бронедвери влетели в дом. Это произошло несколько дней назад, пока мы были в туре и собирали на Силы обороны. Слава Богу, никто не погиб и физически не пострадал, но имущества уничтожено немало. Сочувствую всем пострадавшим соседям, кто потерял дома и колеса.

Первое, что появилось перед моими глазами, когда увидел масштаб разрушений — рыжий пи*д*бол Трамп, который своим ртом чавкает о том, что его «друг Владимир ничего плохого в Украине не делает и все бомбы-ракето-дроны падают на гражданских случайно. Да, ясно, что меня очень огорчает этот очередной варварский прилет по гражданским, о котором даже не вспомнит „североамериканский гарант“, но это не повод опускать руки. Не дождетесь, проклятые оккупанты!» — написал эмоционально артист.

Реклама

Дом Валерия Харчишина после атаки / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Дом Валерия Харчишина после атаки / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Отдельно Харчишин обратился к подписчикам с просьбой поддерживать украинских военных любым доступным способом. Между тем, в доме уже временно заменили выбитые окна деревянными конструкциями.

«Помощь не требуется. Помогайте Силам обороны любым способом. P.S. Окна деревянные установили — н*хр*на не видно, зато надежно», — отметил музыкант.

Дом Валерия Харчишина после атаки / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

К слову, для Харчишина это не уже не первый раз, когда российская атака наносила ущерб его имуществу. Как известно, весной 2022 года оккупанты разрушили его семейный дом возле Гостомеля Киевской области. В результате обстрелов дом полностью выгорел, но артист все восстановил. Туда вернулась его семья.

Новости партнеров