Российская группа "Б-2" отказалась от выступления на фоне баннера с символом оккупантов "Z"

Российская рок-группа "Би-2" отменила свой концерт в городе Омск, когда узнала, что ей придется выступать на фоне огромного баннера с символикой российских оккупантов, буквой "Z".

Выступление коллектива должно было состояться в четверг, 28 апреля, в 19:00 на стадионе "Красная звезда". Но когда участники группы увидели, что баннер перед концертом не сняли, они просто развернулись и уехали.

Как пишут росСМИ, накануне выступления представители группы завесили баннер черным траурным полотном. Об этом рассказал местный чиновник. Он вышел к зрителям в зале перед концертом и объяснил:

"Многие знают, что на "Красной звезде" размещен большой баннер, на котором нанесен флаг нашего государства и надпись "Zа президента!". Группу "Б-2" не устроил этот баннер, на его фоне выступать они отказались, завесили его черным траурным полотном. Сделали это тайком, ночью. Ни с кем не согласовывая. Целый день у нас прошел в переговорах, но организаторы отказались идти навстречу. В результате нам пришлось самостоятельно снимать эту черную ткань с баннера, после чего артисты выступать перед омычами отказались", – сказал чиновник.

Отметим, что неизвестно, что руководило группой "Би-2" и их представителями. Как сообщалось ранее, в мае 2022-го коллектив должен был выступить в Киеве. Впрочем, из-за войны в Украине группа отменила выступление на столичном ВДНХ и предложила фанам из Украины обменять билеты на шоу в Москве.

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