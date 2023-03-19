Российская певица МакSим сорвала собственный концерт: вышла на сцену нетрезвая и не попадала в ноты

Представители артистки прокомментировали, что она просто плохо чувствовала себя.

Скандал разгорелся вокруг выступления российской певицы МакSим в минувшую субботу, 18 марта, в Сочи.

Как пишут РосЗМП, артистка вышла на сцену то ли нетрезвая, то ли под влиянием каких-то веществ. Исполнительнице было тяжело удержаться на ногах, она не попадала в ноты. Наконец, через 20 минут такого концерта МакSим развернулась и ушла со сцены. А вместе с ней музыканты.

Судя по видео, появившимся в Сети с выступления артистки, с ней действительно все было не очень хорошо. Представители исполнительницы уже успели отреагировать на инцидент. Они заявили, что МакSим стало плохо, поэтому было принято решение остановить концерт.

Отметим, что в 2021 году МакSим был госпитализирована с острой пневмонией и подозрением на коронавирус. Чтобы помочь бороться с болезнью, медики ввели певицу в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. После двух месяцев комы артистке стало легче и ее выписали из больницы.

Напомним, что исполнительница выступала в оккупированном Крыму и сняла клип в Керчи. В 2017 году российская артистка попала в базу сайта "Миротворец".

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