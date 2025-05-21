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Российская певица нагло украла образ у Оли Поляковой: "Ничего своего сделать не могут"
На это обратил внимание продюсер Оли Поляковой. Он показал, как россиянка МакSим воспроизвела образ, который несколько лет назад демонстрировала украинская певица.
Российская певица-путинистка МакSим нагло украла образ в украинской исполнительницы Оли Поляковой.
На это обратил внимание продюсер Михаил Ясинский. В своем Facebook он сравнил их образы. В частности, в 2023 году Оля Полякова на своем шоу "Все буде добре" выступала в белом платье с корестом в виде доспехов и мечом в руках. Прошло несколько лет, и россиянка МакSим нагло украла образ. Она надела такой же наряд, да еще и взяла в руки меч. Продюсер Ясинский отметил, что россияне не меняются – своего не могут сделать, поэтому воруют чужое.
"Убогие... Ничего своего сделать не могут... На днях московская певица МакSим на каком-то таком убогом росфутболе вышла петь на поле в образе, полностью слизаном с образа Оли 2023 года из шоу "Все буде добре!" - возмутился Михаил Ясинский.
Напомним, тем временем Оля Полякова недавно побывала на Каннском кинофестивале. Когда исполнительница ехала на событие, с ней произошел досадный инцидент. Артистка попала в аварию и разбила нос.