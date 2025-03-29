Российская певица Наргиз прямо со сцены заговорила по-украински и заставила россиян в зале вопить

Наргиз Закирова / © instagram.com/nargizzakirova_official

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Российская певица из Узбекистана Наргиз Закирова, осудившая преступления оккупантов в войне и набившая проукраинские тату со Степаном Бандерой и трезубцем, в очередной раз заявила о своей позиции.

Наргиз, которая давно отреклась от всего русского и стала гражданкой США, выступила в Майами. И неожиданно прямо посреди выступления звезда укуталась в сине-желтое знамя и поддержала всех украинцев в кровавой войне против россиян. Она произнесла "Слава Украине!". После этого зрители в зале ответили "Героям слава!" и поблагодарили певицу за такую искреннюю позицию.

Дата публикации 16:13, 29.03.25 Количество просмотров 85 Наргиз поддержала Украину на концерте и сделала громкое заявление

Перед речью Наргиз исполнила одну из своих песен "Ona" с высоко поднятым флагом над головой. После выполнения трека звезда назвала Украину "родной" и неожиданно заявила, что изучает украинский язык и уже понемногу начинает говорить на нем. В итоге произнесла знаменитое слово "паляниця" перед публикой и сорвала овации. Кроме того, пожелала "Украине наконец-то засыпать с открытыми окнами" без страха.

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Тем временем у россиян на третий год войны все еще не нашлось здравого смысла. Поэтому некоторые особи, присутствовавшие в зале, стали умолять "остановиться это делать". Но их перекликали другие, которые наоборот еще больше поддержали позицию Наргиз возгласами и аплодисментами.

Напомним, недавно актер Андрей Исаенко, в дом которого прилетел вражеский дрон, рассказал о помощи сожителям после трагедии.