Российская ракета разрушила здание, где проходили съемки сериала для "1+1 Украина"

Недавно "1+1 Украина" начал съемку драматического сериала "Батьківський комітет". Одной из локаций полторы недели назад стала Академия декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Бойчука в Киеве.

25 марта российские оккупанты ракетами обстреляли столицу Украины. Почти в каждом районе Киева были слышны громкие взрывы. В частности, была разрушена часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени М. Бойчука. По предварительной информации, жертв нет.

Разрушение части здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Бойчука. Фото/Facebook: Мирослав Вайда

Разрушение части здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Бойчука. Фото/Facebook: Мирослав Вайда

"Полторы недели назад это здание было съемочной площадкой нашего проекта "Батьківський комітет", где в течение нескольких дней в полном составе работали актерская и съемочная группы. Этот проект о свободе в наших головах, о единстве в сложные времена, о том, что наши люди на оккупированных территориях – наши. И они прямо сейчас ведут очень сложную борьбу. И еще этот проект о самом дорогом – о детях, которых до сих пор воруют русские. Только чудом в Академии сегодня никто не погиб. А также я благодарю Бога, что наши съемки там завершились. Это яркая и страшная иллюстрация того, в каких условиях и рисках сейчас работает производство контента", – отметила продюсер сериала Татьяна Шулика.

В одну из локаций сериала "Родительский дом" попала вражеская ракета

В одну из локаций сериала "Родительский дом" попала вражеская ракета

По сюжету сериала события разворачиваются в небольшом городке на левом берегу Днепра, оккупированном россиянами. Военные быстро прошли дальше – поэтому город лишь немного задело обстрелами. Атмосфера в городе удручающая, многие жители с открытой проукраинской позицией были уничтожены или вывезены еще в первые месяцы войны, некоторые сумели эвакуироваться на подконтрольные Украине территории. Под прикрытием "родительского комитета" заведующая детсадом и группа родителей, рискуя жизнью и свободой, останавливают депортацию детей в РФ из своего оккупированного городка.

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