Российская ракета убила 22-летнего танцовщика из Кривого Рога: он скончался на операционном столе

Во время ракетного обстрела Кривого Рога погиб 22-летний танцовщик Владимир Пименов.

Российские оккупанты атаковали город 22 февраля. В результате вражеского обстрела пострадал 22-летний танцовщик, о чем сообщает местное издание "Рудана". Около 23:00 Владимир был доставлен в больницу. Врачи пытались спасти юношу, но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью. Владимир Пименов скончался на операционном столе.

"Российские убийцы ракетным ударом оборвали жизнь юного криворожца Владимира Пименова. Парню исполнилось всего 22 года. Он был юным, энергичным и талантливым", — говорится в сообщении.

Владимир Пименов/Фото: Facebook Дворец культуры Центральный Кривой Рог

Тем временем "Суспільне Дніпро" передает, что в Кривом Роге уже попрощались с танцовщиком. Владимира Пименова провели в последний путь родные и друзья. У парня остался младший брат, родители и девушка, которая тоже пострадала в результате вражеских обстрелов и сейчас в стабильном состоянии находится в больнице.

Отметим, Владимир Пименов с девяти лет занимался танцами и мечтал о профессиональной карьере. До начала полномасштабного вторжения он успел поучаствовать в выступлении "Дизель шоу" в столичном дворце "Украина". После 24 февраля 2022 года парню пришлось сменить профессию. Он начал работать в сфере IT.

Владимир Пименов принял участие в выступлении "Дизель шоу" / Фото: скриншот с видео

Напомним, в ночь на 26 февраля оккупанты обстреляли Киевскую область. К сожалению, не обошлось без попадания вражеского беспилотника. "Прилет" произошел недалеко от дома, где проживает ведущий Владимир Остапчук вместе с женой и сыном.

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