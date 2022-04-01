Российская ведущая Татьяна Лазарева заявила, что РФ нужно сравнить с землей

Артистка ответила, какую ответственность российское общество несет за то, что сейчас произошло.

Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева в одном из своих недавних интервью отметила, что Россию следует сравнять с землей и на этом месте построить новую РФ.

Об этом она сказала, говоря о том, несет ли российское общество ответственность за войну в Украине:

"Краткий ответ – большую ответственность. Общество состоит из людей. Ну да, все полностью общество – капец. Надо полностью всю Россию сравнить с землей и построить новую Россию", — сказала Лазарева.

Она также выразила мнение, что большая часть россиян выбирает не идти против системы, поскольку в противном случае у них отберут все.

"Те, для кого выбор моральный, они выбирают идти против системы. Да, они будут учить детей в обычных школах, но при этом они с ними будут разговаривать и объяснять. А другие просто будут лгать детям. Дети все прекрасно чувствуют, и когда ты начинаешь лгать, у ребенка, условно, нарушается психика", – сказала артистка.

Лазарева считает, что россияне несут большую ответственность за войну в Украине:

"Когда голова забита пропагандой годами, то ты так и живешь. У тебя мозг работает об этом. Ты не видишь ничего другого. Ты даже детям говоришь: "Все нормально, все хорошо, мы украинцев защищаем от нацистов". Но ты в это веришь ", – поделилась Татьяна.

Отметим, что в момент полномасштабной войны РФ против Украины Татьяна Лазарева находилась в Киеве. В украинскую столицу она прилетела за неделю до того, как Россия вторглась в нашу страну. Татьяну пригласили быть судьей нового сезона юмористического шоу "Лига смеха". В настоящее время Лазарева уехала за границу в Испанию.

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