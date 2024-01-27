Российская власть отомстила Максиму Галкину за проукраинскую позицию

Российский юморист Максим Галкин, который в России признан "иноагентом", рассказал, как власть РФ отомстила ему за проукраинскую позицию.

На странице в Instagram Галкин разместил пост, в котором сообщил, что ему неожиданно отказали во въезде в Индонезию. У артиста там был запланирован концерт на острове Бали.

По словам шоумена, у него с документами для выступления все было хорошо, ему одобрили рабочую визу, а офицеры пограничной службы были очень вежливыми с артистом:

"Причина была названа почти сразу и несколько раз повторена разными сотрудниками пограничной службы - письмо от правительства РФ с просьбой не впускать меня на Бали. Письмо мне было показано, но, конечно же, в копии мне вежливо отказали. Все службы, как транспортные, так и пограничные высказывали доброжелательное недоумение, чем я заслужил такую честь и такое персональное внимание от росийских властей", — рассказал Галкин.

Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Кроме того, власти РФ также поспособствовали, чтобы концерты Галкина отменили до этого в Таиланде:

"В Таиланде российские власти работали по другой схеме - надавили на владельцев залов, которые имеют крепкие связи с российским консульством и российским туризмом. Забавно, что российское государство тратит на это время и усилия многих людей, которые могли бы себе найти более достойное применение во благо родины, нежели маниакальное преследование несогласных артистов зарубежом", — добавил Галкин.

Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Отметим, что с начала полномасштабной войны Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой и их детьми уехали из РФ в Израиль. Галкин публично осудил российское вторжение в РФ, а на своих концертах часто критикует и высмеивает российские власти.

Напомним, на днях Алла Пугачева прокомментировала видео 3-летней украинки Нади, которая на природе готовила сало с картошкой.

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