Российская юмористка Клара Новикова во время своего сольного концерта в Москве вдруг оказалась перед украинским флагом, который показывали на экране сцены.

Это вызвало большую волну возмущения у ряда росЗМП (средств массовой пропаганды). Они расценили это как "поддержку Украины". Впрочем, сама пропагандистка успела позорно оправдаться перед публикой. Так, по ее словам, она "ничего не знала и не видела", что за ее спиной на экране показали сине-желтый флаг.

Клара Новикова

"Никакого флага Украины я не показывала. У меня такого нет на концерте! Хр*н его знает, может мне какой-то слайд и повесили! Я же спиной стою к экрану! Это что, мой зал? У меня на концертах никогда не бывает "экранов". Я на репетиции просмотрела все предложенные слайды. Флага я там не увидела. И вообще, у меня впервые в этом зале был концерт", - забеспокоилась российская звезда.

Интересно, что в своих оправданиях после скандала Клара отметила, что не будет "отрекаться от своего детства" в украинской столице. Однако бывшая киевлянка все же решила, что должна подсластить россиянам, поэтому в конце цинично поблагодарила РФ за реализацию.

"Никто ничего не делал со злым намерением. Там были фотографии моей любимой улицы в Киеве! Я жила в Киеве, окончила там школу, поступила в училище. Там похоронены родители, в паспорте у меня написано, что место рождения - Киев. Там живут мои подруги! Я не могу отречься от своего детства. У меня был отличный концерт! При этом я уже здесь, в Москве, столько лет живу – 50! Я очень благодарна России и тому, что реализовалась здесь", - поделилась Новикова.

Клара Новикова

К тому же после концерта разразился скандал не только вокруг флага, но и украинского языка. На нем Клара якобы заговорила, когда рассказывала о своем детстве в Киеве. По крайней мере, так утверждают очевидцы.

"Я киевлянка. Выросла и окончила 145-ю математическую республиканскую школу в Киеве... Спасибо вам очень! Я говорю на украинском языке!", - процитировали фрагмент концерта пропагандистские медиа.

Отметим, что российская юмористка более 50 лет проживает на территории государства-агрессора и неоднократно посещала Крым после его оккупации. Впрочем, уроженка Украины так и не решается сказать ни слова о полномасштабном вторжении. Поэтому до сих пор пытается усидеть на двух стульях, рассказывая о якобы любви к Украине. К тому же она не стесняется распространять никчемные пропагандистские нарративы о "братских народах".

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