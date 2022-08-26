Российские актеры Хаматова и Белый выступили в Риге с лозунгом "Слава Україні!"

Российские актеры Чулпан Хаматова и Анатолий Белый поддержали Украину со сцены Латвии.
Актеры Чулпан Хаматова и Анатолий Белый уехали из России с началом полномасштабной войны в Украине. На одном из концертов в Риге артисты вышли на сцену с лозунгом "Слава Україні!".
Фрагмент выступления, снятый одним из российских Telegram-каналов, быстро разлетелся пропагандистскими СМИ в РФ. Хаматову и Белого сразу записали в "предателей родины".
Несмотря на едкие комментарии россиян, во время выступления в Латвии зрители встречали артистов бурными аплодисментами.
Напомним, что актриса театра и кино Чулпан Хаматова в марте переехала вместе с детьми в Латвию, откуда неоднократно высказывалась против российских властей и оккупации Украины РФ. Впрочем, до 24 февраля артистка поддерживала оккупацию Донбасса и Крыма.
А вот Анатолий Белый окончательно принял решение о переезде из России, когда узнал удары по Виннице 14 июля. Актер родился в Винницкой области, поэтому очень болезненно отреагировал на начало наступлений российской армии в Украине.
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