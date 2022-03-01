Российские актеры Писаренко и Никишин в Украине записали обращение: "Над нами пролетали ракеты"

Они сейчас находятся в Украине.

Известные российские актеры и комики Сергей Писаренко и Евгений Никишин из Украины записали видеообращение.

Они обратились к россиянам и отметили, что в стране не военная операция, а война. В Украине гибнут мирные люди, рушатся города. Снаряды и ракеты попадают в жилые дома.

"Мы видим, как все происходит на самом деле. Нельзя называть это операцией – это война. Настоящая война. Над нами пролетали ракеты, взрывались снаряды. Взорвали роддом, в котором должна была рождаться моя дочь. И надеяться, и сохранять иллюзию, что бомбы летят в военные объекты. И самая большая ошибка – гибнут мирные люди и ни в чем не повинные дети", — сказал Сергей Писаренко.

Российские актеры и ценители Сергей Писаренко и Евгений Никишин оказались в Украине в момент нападения. Послушайте сами pic.twitter.com/KuBGhQaAjn — Михаил Роскин (@Roskin_M) March 1, 2022

Они призывают немедленно остановить то, что происходить в Украине, ведь от этого страдают обе страны.

"И отправляют также на эту войну мальчишек, которые не готовы воевать. Им по 18 лет. Поэтому остановите эту войну. Все, кто может. Иначе не будет ни России, ни Украины. Немедленно остановите!" – призвал Сергей Писаренко.

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