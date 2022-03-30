Российские артисты дадут благотворительные концерты в поддержку Украины: "Мы против ужасной войны"

Российские артисты дадут благотворительные концерты в поддержку Украины: "Мы против ужасной войны"

Все средства музыканты отправят на помощь украинцам, которые пострадали из-за войны войны.

Известный российский рэпер Noize MC и певица Лиза Гырдымова, более известная как Монеточка, дадут серию благотворительных концертов в поддержку Украины.

Музыканты анонсировали концерт в Риге, столице Латвии. Мероприятие состоится 7 апреля. Также исполнители будут выступать 10 апреля в Вильнюсе, столице Литвы.

"Мы выступаем против ужасной и бесчестной войны, развязанной российскими властями против Украины. Мы считаем своим долгом не только открыто заявлять о своем несогласии, но и помогать тем, чья жизнь была перечеркнута войной", — говорится в заявлении музыкантов.

Все заработанные средства исполнители пожертвую на помощь жителям Украины, которые пострадали из-за войны войны.

"Мы проводим серию совместных благотворительных концертов Voices of Peace, чтобы собрать средства для медицинской, продовольственной, правозащитной и другой гуманитарной помощи мирным жителям Украины", — сообщили музыканты.

Noize MC с первых дней войны поддерживал Украину и уже выступал на благотворительном концерте в Берлине. За свою антивоенную позицию рэпер попал в список "запрещенных артистов в РФ".

Певица Монеточка ранее отменила концертный тур по России, объяснив это тем, что не может выступать тогда, когда в Украине идет война.

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