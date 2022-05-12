Российские артисты-путинисты Дюжев и Долина выступили в оккупированном Донецке

Актер Дмитрий Дюжев и певица Лариса Долина вслед за Григорием Лепсом приехали в ДНР.

Там российские артисты, которые поддерживают политику кремлевского диктатора, выступили на так называемом "Дне республики".

Сначала они возложили цветы к памятнику "Жертвам фашизма" в оккупированном Донецке, а затем выступили на концерте перед главарями ДНР, об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.

К слову, вместе с ними выступал и певец-путинист Григорий Лепс, который свои известные песни. Впрочем, исполнитель собирается задержаться на Донбассе. Он планирует дать концерты и посетить раненых российских оккупантов в госпитале.

Отметим, российский актер Дмитрий Дюжев является фигурантом базы данных центра "Миротворец" как лицо, которое незаконно посещало оккупированный Россией Крым.

А у певицы Ларисы Долины есть антиукраинские взгляды. Она ранее заявляла, что "Одесса принадлежит Украине только на карте". Исполнительница также выступала на концерте, посвященном годовщине оккупации Крыма. Также Долина незаконно пересекала границы Украины, в частности – ездила в оккупированный Россией Крым.

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