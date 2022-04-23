Российские оккупанты ограбили дом солистки KAZKA Зарицкой под Гостомелем: "Вынесли все"

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась, что российские оккупанты не обошли стороной и ее дом под Гостомелем.

В интервью программе ЖВЛ артистка призналась, что на пятый день полномасштабной войны России против Украины она собрала своих родных и сбежала с ними из своего дома под Гостомелем.

На тот момент там жили артистка, ее любимый, друзья, блогеры и три собаки.

"Уже на второй день начались очень громкие взрывы. У меня в доме проживало несколько моих друзей, блогеров. Ночью было особенно очень слышно взрывы, было очень тяжело уснуть. Так сильно гремело на 4-5 день, что мы среди ночи, даже когда закрывали глаза, немного засыпали, вставали и все вместе бежали в коридор. На пятый день утром мне позвонил мой папа, он был в Макарове, и сказал, что в Макаров заезжают российские оккупанты. Папа сказал, что нам надо ехать. Нами овладела паника. Мы через минут 15 собрали вещи, трех моих собак и уехали", — поделилась Зарицкая.

Позже артистке позвонил ее продюсер Юрий Никитин, который незадолго до войны волей судьбы уехал в отпуск на Кипр. Он сказал, что Александре следует поехать в благотворительный тур по городам США. В Соединенные Штаты Зарицкая собиралась еще до войны, имела рабочую визу и поехала.

И когда исполнительница была в благотворительном концертном туре по Америке, она узнала, что российские захватчики ограбили ее дом под Гостомелем.

"Разбили машину, вынесли абсолютно все. Технику, вещи, которые были более или менее ценны, даже микрофон хотели вынести, но потеряли по дороге", – поделилась Зарицкая.

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