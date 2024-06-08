Российские оккупанты отбирают у Джамалы ее имущество в Крыму и назвали циничную причину

В оккупированном Крыму российская псевдовласть пытается противозаконно лишить украинскую певицу Джамалу имущества.

Как сообщил один из российских пропагандистских Telegram-каналов члена так называемого крымского парламента, оккупанты намерены отобрать все активы певицы. Пропагандисты решили подыграть захватнической политике и цинично обвинили Джамалу в "совершении по отношению к РФ недружественных действий" и помощи ВСУ.

Джамала

"Планируется пополнить перечень национализированного имущества новыми объектами, принадлежащими 110 лицам, которые поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ. Среди этих людей – Джамаладинова Сусана Алимовна, известная как певица Джамала, в отношении которой возбуждено уголовное дело, а сама исполнительница объявлена в розыск из-за распространяемой ею фейковой информации о Вооружённых силах России", – говорится в заявлении "главы" оккупационного крымского парламента Владимира Константинова.

В свою очередь, пока Джамала не отреагировала на это незаконное заявление. Впрочем, в прошлый раз, когда ее в 2023 году якобы объявили в розыск и заочного арестовали в РФ, певица назвала такие действия террористической страны абсурдными.

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