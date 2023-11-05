Российские оккупанты отбирают у Софии Ротару виллу в Крыму: как выглядит отель звезды

Бизнес певицы Софии Ротару в оккупированном Крыму хотят отобрать.

Как сообщил один из российских пропагандистских Telegram-каналов, оккупанты намерены национализировать и реализовать на торгах гостиницу артистки в центре Ялты "Вилла София".

РосСМП (средства массовой пропаганды – ред.) пишут, что София Ротару знает о намерениях российских захватчиков и сейчас пытается продать недвижимость. С 2019 года гостиница закрыта. Как причина – указанная реновация.

Вилла Софии Ротару в Крыму

Вилла Софии Ротару в Крыму

Вилла Софии Ротару в Крыму

Вилла Софии Ротару в Крыму

Впрочем, РосСМП пишут, что на самом деле есть некоторые проблемы с документами. Мол, по бумагам это не гостиница, а пятиэтажный сарай с цоколем площадью 10,2 га. Продажа виллы Ротару проводит непублично. Пропагандистские каналы сообщают, что продавать гостиницу артистка не хотела:

"Как рассказали нам риэлторы, судя по цене и непубличной продаже, расставаться с отелем владелица не хотела, лишь делала вид, что лишается имущества в России. Переписала "Виллу" на сына, оценила в 2,5 млрд рублей – почти втрое выше реальной рыночной цену. Плюс распорядилась не афишировать продажу", – пишет РосСМП.

Напомним, недавно сестра Софии Ротару рассекретила, где и с кем артистка находится во время полномасштабной войны.

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