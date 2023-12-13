Российские оккупанты отобрали у Софии Ротару виллу в Крыму: фото отеля звезды

Бизнес у артистки забрали после того, как она публично поддержала ВСУ.

У певицы Софии Ротару отобрали виллу, расположенную в Ялте в аннексированном Россией Крыму.

Таким образом, российские оккупанты якобы "наказали" артистку за то, что она публично поддерживает Украину и украинских защитников. Соответствующую информацию в своих соцсетях распространил экс-регионал и пропагандист Олег Царев.

Оккупанты отобрали у Софии Ротару виллу в Крыму / Фото: t.me/olegtsarov

Он заявил, что так называемый госсовет Крыма "национализировал" виллу Ротару на Ялтинской набережной. И, мол, решение такое оккупационные власти АРК приняли после того, как Ротару в своем Instagram 6 декабря опубликовала картинку, где Святой Николай сидит на руках у военного ВСУ.

София Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Отметим, что месяц назад РосСМП (средства массовой пропаганды – прим.ред) писали о том, что у Софии Ротару хотят отобрать ее гостиницу в Ялте. Сообщалось, что оккупанты планируют национализировать и реализовать на торгах гостиницу артистки в центре Ялты "Вилла София". Ротару вроде как знала о намерении захватчиков отобрать и провести торги ее гостиницы и хотела продать недвижимость до этого. Но в команде артистки эту информацию не подтвердили.

Вилла Софии Ротару в Крыму

Вилла Софии Ротару в Крыму

Вилла Софии Ротару в Крыму

Если верить Цареву, российские оккупанты по итогу отобрали у Ротару этот отель и теперь планируют его продать, а вырученные средства отдать на российскую армию. С виллой Ротару захватчики хотят поступить по тому же принципу, что и с квартирой президента Украины Владимира Зеленского в Ялте. Напомним, тогда российские оккупанты так же "национализировали" недвижимость Зеленского и выставили ее на аукцион.

Читайте также: