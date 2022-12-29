Российские оккупанты снесли дом Андрея Беднякова в Мариуполе

Ведущий показал эмоциональное видео, на котором российские войска ровняют с землей здание, в котором он провел свое детство.

Украинский ведущий Андрей Бедняков поделился жутким видео, на котором российские оккупанты сносят его дом в Мариуполе.

На странице в Instagram шоумен разместил видео, где дом, в котором он провел все свое детство, российские войска ровняют с землей. Бедняков вспомнил, как делал в квартире, которой больше нет, свои первые шаги, как родители в "однушке" сделали ему "отдельную спальню" из двух шкафов посреди комнаты.

Андрей поделился, что каждый раз, когда приезжал в Мариуполь, заходил в эту квартиру, чтобы погрузиться в детские воспоминания.

"Между тем в Мариуполе снесли мой дом... Однокомнатная "гостинка", куда меня принесли родители после роддома (он был, кстати, сразу за домом). Два шкафа, которые поставили посреди комнаты, сделали для меня "отдельную спальню" за ними … Первые шаги… Табуретка, стихи… Первые друзья, первые драки, первая любовь… Казаки-разбойники… прятки… штаб-квартира в подвале… шутки… кепсы… футбол… баскетбол… школа, стоявшая напротив. Каждый мой приезд в Мариуполь я заходил в квартиру. Гулял там… Больше не зайду. Не погуляю. Ненавижу", — прокомментировал Бедняков видео.

Напомним, ранее Андрей Бедняков показал Мариуполь до и после прихода оккупантов. Также ведущий гневно ответил на упреки, что он не говорит о том, что в городе "постоянно что-то строят".

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