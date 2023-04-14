Российские пропагандисты заявили, что Андрей Данилко сошел с ума: артист отреагировал

С начала полномасштабной войны росСМП регулярно пишут кучу фейковых материалов, посвященных Андрею Данилко и его психологическому состоянию, ставят диагнозы по фото и всячески пытаются его очернить. Мол, он уже сошел с ума и больше не способен работать.

Андрей Данилко с присущим ему юмором относится к таким упрекам, но хочет расставить все точки над "і" и успокоить своих поклонников. Действительно, недавно у артиста были определенные проблемы со здоровьем и он временно потерял голос. Но сейчас он абсолютно здоров и вместе с бендом активно готовится к туру по городам США и Канады, который стартует 18 апреля.

"Не дождетесь! Еще с "Евровидения" я был врагом №1 для соловьевых-скабеевых-эрнстов, а во время войны еще больше. Их бесит, что мы смеемся, вопреки всему. А наша цель – дать людям возможность улыбаться, даже если у них болит", – прокомментировал Андрей Данилко.

Несмотря на попытки врагов сорвать концерты Андрея Данилко, тур по городам США и Канады состоится по расписанию: 18.04 – Майами, 21.04 – Чикаго, 23.04 – Нью-Йорк, 27.04 – Торонто, 29.04 – Сан-Франциско, 30.04 – Лос-Анджелес.

Напомним, что месяц назад у Андрея Данилко диагностировали болезнь, из-за которой он был вынужден перенести свои концерты в Европе. У артиста на фоне ларингита случилось кровоизлияние в голосовую связку.

Читайте также: