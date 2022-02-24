Российские звезды о вторжении России в Украину: "Позор"

В пять утра российские войска атаковали украинские объекты.

Сегодня, 24 февраля, в пять утра российские войска вторглись на территорию Украины.

Ночью российские войска начали атаковать украинские стратегические объекты с воздуха на территории всего государства. Кроме того, около 5:00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью.

Российские знаменитости начали активно реагировать на вторжение РФ на территорию Украины.

Так, актер Максим Виторган запостил черный квадрат в фотоблоге и подписал коротко: "Позор".

Шоумен Максим Галкин сообщил, что он находится на связи с родными и друзьями из Украины: "С утра на связи с родными и друзьями из Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!".

Певец Валерий Маледзе записал эмоциональное видео, в котором призвал прекратить военные действия и сесть за стол переговоров:

"Нам дан язык. Говорите, как есть! Путин напал на Украину! На всю Украину! Нам не нужна Россия! Нас не от кого спасать, только от России!" – отметил Меладзе.

Российская журналистка Божена Рынская у себя в Facebook написала, что не понимает, как так получилось, что весь мир оказался в заложниках безумца:

Отметим, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. В то же время, он сказал, что, мол, в планы РФ не входит оккупация Украины.

Путин призвал украинских военных сложить оружие, а тех, кто будет защищать Украину, мол, получит такой ответ, какого еще не было.

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