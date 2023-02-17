Российский актер Артур Смольянинов в образе Леси Украинки рассказал, с кем "кончает" Путин

Известный российский актер Артур Смольянинов, знакомый зрителям по игре в картине "9 рота", принял участие в проекте "Гражданин поэт".

В нем артист прочитал саркастический стих о кремлевском диктаторе Путине, получившем название "С кем кончает В. В. Путин". Говорящие строки, которые высмеивают российского президента, принадлежат авторству поэта-оппозиционера Дмитрию Быкову.

"В новом эпизоде проекта Дмитрий Быков и Артур Смольянинов (с приветом от Леси Украинки) пытаются ответить на вопрос, который уже более 20 лет занимает лучшие умы человечества — с кем "кончает" Владимир Путин?" – говорится в описании под роликом.

В видео, которое появилось на YouTube, Смольянинов появляется в образе легендарной украинской поэтессы Леси Украинки. За спиной Артура справа виднеется портрет Украинки на сине-желтом полотне, а слева стоит манекен женщины в красном жилете с автоматом через плечо.

Таким образом, авторы этого ролика изобразили одну из любовниц Путина Алину Кабаеву, которая на днях во время выступления по случаю основания одного из российских пропагандистских телеканалов сравнила работу пропагандистов с "автоматом Калашникова", который сегодня убивает украинцев.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Артур Смольянинов поддержал Украину и заявил, что если бы пошел на войну, то исключительно против России. Из-за своих высказываний, Смольянинова уже признали "иноагентом" в РФ. Кроме того, актера тоже хотят лишить российского гражданства.

Читайте также: