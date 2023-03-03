Российский актер Дмитрий Нагиев в сине-желтой куртке вызвал истерику среди россиян новым видео

Российский актер Дмитрий Нагиев продолжает молчаливо выражать свою позицию относительно полномасштабной войны россии против Украины.

Ни разу артист публично не озвучивал свое мнение. Тем не менее, многозначительными постами на своей странице в Instagram Нагиев дает понять, что он против происходящего на нашей земле.

Вот и новое видео в фотоблоге актера не стало исключением. В ролике Нагиев предстает в куртке сине-желтого цвета на фоне голубого неба. Дмитрий молча смотрит в камеру под песню Михаила Круга "Весна опять пришла".

"Весна. И надежда зажглась. Будьте уже счастливы. Улыбайтесь, не только при проверке на инсульт. Странное время, странная весна", — такими словами Нагиев сопроводил свой новый пост.

В свою очередь, украинские поклонники артиста поблагодарили его за поддержку: "Дмитрий, привет вам из Днепра – Украина! Искренне благодарю вас за то, что вы против войны в моей стране. За вашу человечность и за вашу смелость", "хорошее сочетание цветов: голубое небо и желтая куртка", "благодарю очень за поддержку Украины", "Вы – настоящий человек, настоящий мужчина. Справедливый, мудрый, добрый. И спасибо вам большое, что вы за правду".

Однако у россиян этот пост Нагиева повлек за собой настоящую истерику. РосЗМП активно пишут статьи с заголовками о том, что актер в цветах украинского флага пишет видео у себя в Instagram.

Подписчики из страны-захватчицы обвинили актера в сиденье на двух стульях и поинтересовались, где он сейчас находится: "Дмитрий, что-то много двухстульных людей в России, пожалуй, зарубежная недвижимость важнее Родины, не правда ли", "Безпозвоночный. И вашим и нашим. Хотите так спляшем, хотите так спляшем. Разочаровал".

Напомним, ранее Дмитрий Нагиев отказался вести музыкальную премию в россии "Муз-ТВ". Свой отказ он объяснил тем, что все достойные награды артисты уехали из страны и добавил: "А пока, как говорил мой дед: "Шишь вам, а не ярмарка меда в Лужниках".

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