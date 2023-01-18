Российский актер Дмитрий Назаров отреагировал на увольнение из театра из-за поддержки Украины

Артист написал саркастический стих, в котором выразил все, что думает о российской власти.

Звезда сериала "Кухня", российский актер Дмитрий Назаров отреагировал на увольнение его с супругой из московского театра имени А. П. Чехова из-за проукраинской позиции.

Артист разместил на своем YouTube-канале видео, где прочел саркастический стих под названием "Новая реальность". В нем, в частности, есть следующие строчки: "от старой жизни отлипая, сдувая пыльную усталось, через себя переступая, вступаю в новую реальность", "Покорность вбили нам по гланды со страхом вместе зловонючим", "В загонах ваших свищет вьюга, в кормушках – жалкие объедки. А вы кусаете друг друга,а надо грызть клыками клетки".

Отметим, что неделю назад российского актера Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из московского театра имени А. П. Чехова. В этом театре Назаров проработал 20 лет. Приказ о его увольнении подписал художественный руководитель театра, актер Константин Хабенский. Причиной увольнения стала активная проукраинская позиция актера и его открытая критика кровавого путинского режима.

Отметим, что Дмитрий Назаров с самого начала полномасштабного вторжения в своих стихах и песнях откровенно критикует российские власти. Все это время артист находится в Москве, где пытается призвать людей не верить в кремлевскую пропаганду.

Еще до широкомасштабного вторжения России в Украину Назаров осуждал оккупационную власть. В частности, накануне 9 мая 2021 актер выпустил стихотворение, в котором раскритиковал празднование 9 мая в России, назвав его "парадом бессилия".

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