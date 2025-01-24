Российский актер из фильма "Анора" оказался в списке номинантов на "Оскар": что известно о Борисове

Фильм "Анора" с рядом российских актеров попал в список номинантов самой престижной кинопремии "Оскар-2025".

Лента, содержащая русскоязычные сцены и освещающая перипетии любви сына русского олигарха и секс-работницы, неожиданно получила шанс получить статуэтки сразу в шести категориях: "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучший монтаж", "Лучший оригинальный сценарий", " Лучшая женская роль" и "Лучшая мужская роль второго плана".

Что касается последней категории "Лучшая мужская роль второго плана", то среди имен присутствует российский актер Юра Борисов. К слову, у него довольно интересная фильмография. В частности, он прославился благодаря участию в пропагандистских фильмах, которые продвигают популярные нарративы и финансировались Кремлем. К примеру, Борисов в 2020 году играл в фильме "Калашников", который частично снимался на территории оккупированного Крыма. За такую позицию Юрий Борисов является фигурантом базы сайта "Миротворец".

Юра Борисов / Фото: Associated Press

В свою очередь, о позиции относительно развязанной Россией войны в Украине, Юра отмалчивается, но очевидно, что поддерживает аннексию Крыма. К тому же он вместе с другими российскими актерами "Аноры", в частности, главным героем Марком Эйдельштейном, продолжают жить в России и развивать там карьеру.

Тем временем режиссер фильма "Анора" Шон Бейкер в своих интервью уверяет, что до съемок этой ленты "старался оставаться политически максимально нейтральным", однако здесь сделал исключение. В итоге фильм с россиянами уже получил семь наград BAFTA, "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале и другие награды.

Юра Борисов с актерами фильма "Анора" / Фото: Associated Press

В свою очередь, украинцы остаются возмущенными хвалебными отзывами в сторону "Аноры". Большинство критиков обращают внимание на то, что Голливуд в очередной раз закрывает глаза на войну в Украине и продвигает русскую культуру на мировых площадках.

Напомним, что в список номинантов на кинопремию "Оскар" также вошел украинский фильм "Фарфоровая война". Картина может добыть в борьбе статуэтку в категории "Документальный полнометражный фильм".

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