Российский актер из "Игры престолов" поплатился за подыгрывание пропаганде РФ

Юрий Колокольников / © Associated Press

Реклама

Российский актер Юрий Колокольников, который снимался в сериале "Игра престолов", поплатился за подыгрывание пропаганде РФ.

Минкульт внес одиозного артиста в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующее решение было принято 20 августа на основании обращения СБУ, а окончательно в "черный список" актер попал уже 21 августа.

К слову, Юрия Колокольникова признали таким, что создает угрозу нацбезопасности Украины, из-за его подыгрывания пропагандистам. В частности, он работает на одном из российских телеканалов, который популяризирует кремлевскую пропаганду. Кроме того, Колокольников не стыдится сниматься в пропагандистских фильмах, финансируемых из бюджета РФ.

Реклама

Юрий Колокольников / © Associated Press

Отметим, Юрий Колокольников - российский режиссер, продюсер и актер. Кроме РФ, он еще также работал в Голливуде. Он снялся в сериале "Игра престолов", фильмах "Телохранитель киллера", "Хантер-Киллер", "Шестеро вне закона", "Довод" и других. Юрий Колокольников не делал публичных комментариев относительно полномасштабной войны в Украине. Тем не менее, он остается в России, где не стыдится подыгрывать пропаганде.

Напомним, недавно скандальный американский режиссер Вуди Аллен возмутил своим выступлением перед россиянами. В МИД Украины назвали этот поступок позором, ведь из-за действий российских оккупантов погибают украинские кинодеятели. Вуди Аллен уже оправдался за свой поступок.