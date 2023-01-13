Российский актер Смольянинов, который готов воевать за Украину, признан "иноагентом" в РФ

Выступившего против войны в Украине российского актера Артура Смольянинова признали "иностранным агентом" в РФ.

За активную антивоенную позицию российский минюст добавил актера в "черный список". Вместе со Смольяниновым в список "иноагентов" попали украинский журналист Александр Шелест, российский музыкальный критик Атремий Троицкий, а также еще несколько человек.

Кремлевских пропагандистов разозлило заявление актера о том, что он готов воевать на стороне Украины, если возникнет такая необходимость.

После заявления Смольянинова путинисты призвали власти лишить его российского гражданства, а также предложили возбудить против актера уголовное дело.

Напомним, с начала полномасштабной войны Артур Смольянинов раскритиковал действия российских властей, а также высказался о россиянах, поддерживающих войну.

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