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Российский актер Смольянинов раскритиковал оккупантов и заявил, что пошел бы воевать за Украину

Российский актер Смольянинов раскритиковал оккупантов и заявил, что пошел бы воевать за Украину

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1196
Время на прочтение
2 мин
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Российский актер Смольянинов раскритиковал оккупантов и заявил, что пошел бы воевать за Украину

Артур Смольянинов / Фото: kino-teatr.ru

Знаменитость выступил против войны, которую развязала Россия.

Известный российский актер Артур Смольянинов резко высказался о российских оккупантах и в очередной раз поддержал Украину.

В частности знаменитость поделился, что у него есть друзья-украинцы, с которыми он часто связывается и общается. Актера просто шокирует то, что они рассказывают ему о реалиях войны.

По словам Смольянинова, после всего того, что сделали российские военные, он к ним испытывает только ненависть.

Артур Смольянинов / ©
Артур Смольянинов

"У меня очень близкая подруга из западной Украины. Мы с ней разговариваем, и она говорит: "Сейчас, подожди, мне пишет мама, у них снова выключили свет". Или мне пишет подруга, она не может подняться на 32-й этаж, потому что нет электричества. Или она рассказывает, как она уезжала из Мариуполя. И в этот момент я понимаю, что ничего, кроме ненависти, к людям с той стороны фронта я не чувствую", — рассказал Смольянинов в интервью "Новая газета Европа" .

Актер также добавил, что если бы ему пришлось воевать, то он пошел бы против российских военных.

Артур Смольянинов / ©
Артур Смольянинов

"Если бы я и пошел на эту войну, то именно на стороне Украины. Однозначно. Для меня это даже не на стороне Украины, для меня это на стороне моих братьев, на которых напали другие мои братья, которые из ни*уя почему-то пошли убивать", – добавил Артур.

Напомним, еще в начале полномасштабной войны Артур Смольянинов раскритиковал действия страны-агрессора России. Также актер высказался о россиянах, которые поддерживают войну.

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Дата публикации
Просмотры
1196
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