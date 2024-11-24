Российский бизнесмен Чичваркин впервые рассказал о дружбе с Поляковой и как с ней время проводит

Политический эмигрант объяснил свою позицию.
Российский бизнесмен Евгений Чичваркин отреагировал на волну хейта в сторону его подруги, певицы Оли Поляковой из-за дружбы с ним.
Так, знаменитость еще 15 лет назад из РФ эмигрировал в Великобританию, где сейчас ведет собственный бизнес. Как известно, среди его знакомых украинцев есть Оля Полякова. Недавно она показывалась вместе с бизнесменом за границей. Евгений прокомментировал их дружбу. По словам предпринимателя, они время от времени ходят в походы и купаются в водоемах.
"Мы обожаем друг друга. Мы вместе поднимались в горы уже дважды и купались в холодной воде", — отметил Чичваркин в проекте "Люкс ФМ".
Но бизнесмен заявляет, что не относит себя к категории "хороших русских". Он пояснил, что в вопросе навешивания ярлыков его интересует мнение исключительно "медиков и военных". Хейт остальных людей ему безразличен. Тем не менее, Чичваркин подчеркнул, что активно помогает украинцам. В частности, делает благотворительные ужины для сбора средств для ВСУ и пострадавших от войны в Украине.
Напомним, недавно певица Оля Полякова также реагировала на хейт в свою сторону из-за дружбы с Евгением Чичваркиным. Звезда резко поставила на место всех хейтеров и назвала колоссальную сумму для ВСУ, которую им вместе удалось собрать за границей.
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