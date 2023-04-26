Российский бизнесмен приобрел замок Пугачевой и Галкина в Грязи и сделает в нем морг

Звездные супруги Максим Галкин и Алла Пугачева нашли покупателя своего роскошного замка в селе Грязь под Москвой.

Еще в октябре прошлого года в СМИ ходили слухи, что Галкин и Пугачева после выезда из россии приняли решение распрощаться со своим жильем. Сейчас РосСМП сообщают, что имение было продано за 400 млн рублей (181 млн грн).

Максим Галкин часто делился с фанами фото из замка / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Галкин показывал, как в этом замке растут их с Пугачевой дети / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Приобрел его российский бизнесмен, продюсер, экс-участник группы "Ленинград" Стас Барецкий. Он также заявил, что из замка, который когда-то Галкин специально спроектировал для Пугачевой, чтобы они жили там семьей, сделают морг:

"Это я приобрел замок Аллы Борисовны буквально недавно. Он будет предназначен для нашей элиты. Также там будет крематорий и гробовая мастерская. А еще у меня есть идея создать на территории имения музей истории кладбищенского дела, где можно будет узнать все о кладбище со времен Ивана Грозного до наших дней!" -заявил Барецкий.

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина / Фото: Комсомольская правда

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина / Фото: Комсомольская правда

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина / Фото: Комсомольская правда

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина / Фото: dominterier.ru

Замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой / Фото: dominterier.ru

Замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой / Фото: dominterier.ru

Как известно, с началом полномасштабного вторжения россии в Украину Максим Галкин выступил против войны, поддержал Украину и осудил действия путина. Из-за этого артиста признали "иноагентом" в рф. Вскоре Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и их двумя детьми уехали из россии и переехали в Израиль.

Читайте также: