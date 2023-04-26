Российский бизнесмен приобрел замок Пугачевой и Галкина в Грязи и сделает в нем морг

Когда-то шоумен построил поместье специально для жены.
Звездные супруги Максим Галкин и Алла Пугачева нашли покупателя своего роскошного замка в селе Грязь под Москвой.
Еще в октябре прошлого года в СМИ ходили слухи, что Галкин и Пугачева после выезда из россии приняли решение распрощаться со своим жильем. Сейчас РосСМП сообщают, что имение было продано за 400 млн рублей (181 млн грн).
Приобрел его российский бизнесмен, продюсер, экс-участник группы "Ленинград" Стас Барецкий. Он также заявил, что из замка, который когда-то Галкин специально спроектировал для Пугачевой, чтобы они жили там семьей, сделают морг:
"Это я приобрел замок Аллы Борисовны буквально недавно. Он будет предназначен для нашей элиты. Также там будет крематорий и гробовая мастерская. А еще у меня есть идея создать на территории имения музей истории кладбищенского дела, где можно будет узнать все о кладбище со времен Ивана Грозного до наших дней!" -заявил Барецкий.
Как известно, с началом полномасштабного вторжения россии в Украину Максим Галкин выступил против войны, поддержал Украину и осудил действия путина. Из-за этого артиста признали "иноагентом" в рф. Вскоре Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и их двумя детьми уехали из россии и переехали в Израиль.
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