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Российский бизнесмен приобрел замок Пугачевой и Галкина в Грязи и сделает в нем морг

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
6592
Время на прочтение
2 мин
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Российский бизнесмен приобрел замок Пугачевой и Галкина в Грязи и сделает в нем морг

Алла Пугачева и Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Когда-то шоумен построил поместье специально для жены.

Звездные супруги Максим Галкин и Алла Пугачева нашли покупателя своего роскошного замка в селе Грязь под Москвой.

Еще в октябре прошлого года в СМИ ходили слухи, что Галкин и Пугачева после выезда из россии приняли решение распрощаться со своим жильем. Сейчас РосСМП сообщают, что имение было продано за 400 млн рублей (181 млн грн).

Максим Галкин часто делился с фанами фото из замка / © instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкин часто делился с фанами фото из замка / Фото: instagram.com/maxgalkinru
Галкин показывал, как в этом замке растут их с Пугачевой дети / © instagram.com/maxgalkinru
Галкин показывал, как в этом замке растут их с Пугачевой дети / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Приобрел его российский бизнесмен, продюсер, экс-участник группы "Ленинград" Стас Барецкий. Он также заявил, что из замка, который когда-то Галкин специально спроектировал для Пугачевой, чтобы они жили там семьей, сделают морг:

"Это я приобрел замок Аллы Борисовны буквально недавно. Он будет предназначен для нашей элиты. Также там будет крематорий и гробовая мастерская. А еще у меня есть идея создать на территории имения музей истории кладбищенского дела, где можно будет узнать все о кладбище со времен Ивана Грозного до наших дней!" -заявил Барецкий.

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина / © Комсомольская правда
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина / Фото: Комсомольская правда
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина / © Комсомольская правда
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина / Фото: Комсомольская правда
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина / © Комсомольская правда
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина / Фото: Комсомольская правда
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина / © dominterier.ru
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина / Фото: dominterier.ru
Замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой / © dominterier.ru
Замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой / Фото: dominterier.ru
Замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой / © dominterier.ru
Замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой / Фото: dominterier.ru

Как известно, с началом полномасштабного вторжения россии в Украину Максим Галкин выступил против войны, поддержал Украину и осудил действия путина. Из-за этого артиста признали "иноагентом" в рф. Вскоре Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и их двумя детьми уехали из россии и переехали в Израиль.

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Дата публикации
Просмотры
6592
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