Российский дрон разнес квартиру Алексея Гончаренко в Киеве: продюсер показал черную воронку в спальне
К счастью, семьи звезды в момент "прилета" не было дома.
В ночь на 3 февраля Россия снова ударила по Киеву, превратив мирные дома в руины. Во время массированной атаки вражеский беспилотник попал в многоэтажку, где живет украинский продюсер Алексей Гончаренко. Его квартира подверглась серйозным разрушениям.
О трагедии Гончаренко сообщил в Facebook, показав видео изнутри уничтоженного жилья. По его словам, в момент удара дома никого не было — это и спасло жизнь ему и его близким. На кадрах видны жуткие последствия атаки: одна из стен полностью разрушена, потолок и пол серьезно повреждены, комната выгорела до тла. Мебель и личные вещи превратились в груду обугленных обломков.
«Эффект „Герань“. Была спальня — и ее больше нет. Россия „подарила“ нам открытую террасу с морозным воздухом и видом на пепелище. Могли даже не проснуться. К счастью, квартира была пустая. Все живы», — написал продюсер.
Напомним, в ночь на 3 февраля Россия осуществила один из самых масштабных воздушных ударов по Украине, применив сотни дронов и ракеты. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 450 воздушных целей, в том числе 38 ракет и 412 беспилотников.
Киев и область стали одними из главных целей этого удара. После очередного преступления РФ серьезные разрушения зафиксировали сразу в нескольких районах столицы. Большое количество жилых домов остались без тепла — посреди зимы, посреди войны, которую Россия продолжает вести против мирного населения.
