Российский комик Поперечный разгневал неудачной шуткой об Изюме, где оккупанты творили зверства

Российский комик Даниил Поперечный разозлил Сеть неудачной шуткой об украинском городе Изюм, где российские военные во время оккупации творили зверства.

В общем, на YouTube-канале в своем новом юмористическом шоу юморист затронул тему названия городов. Поперечный заявил, что в постсоветских странах немало странных названий населенных пунктов. Особенно от Поперечного досталось Изюму. Он неудачно пошутил, что название города вообще не ассоциируется с тем, что там велись ожесточенные бои.

Даниил Поперечный / Фото: скриншот с видео

"Мне кажется, что названия городов в СНГ, когда их называли, вообще не готовились к тому, что там будет война. Когда я читаю новости, в которых написано: "Уже три дня идут ожесточенный бои за Изюм". Ну я ведь тоже человек "Я не могу сопереживать этому. Это же бред какой-то. Вроде бы муравьи борются, а там люди гибнут настоящие. Я такой: "Старую виноградину нашли", — пошутил комик.

Впрочем, многие пользователи раскритиковали Поперечного за шутки о городе, где российские военные во время оккупации творили зверства. Комику объяснили, что неуместно шутить об Изюме, где погибли многие невинные люди, оккупанты пытали мирное население и принесли немало боли и страданий.

Даниил Поперечный / Фото: скриншот с видео

О войне и Украине очень неудачные шутки, мне кажется. Улыбнуться невозможно.

Стоит слезать с нескольких стульев и пересесть на одно, потому что как-то шутки путин, кадыров, а затем геноцид в Изюме, вообще так себе. Может, перед тем, как делать шутки, следует расширять кругозор и думать, что эта трагедия болит для миллионов людей? Это аналогично, если бы сожгли твой дом и семью, а кто-то со стороны говорил, что хорошо горит.

Изюм, прежде всего, место трагедии с массовыми захоронениями мирного населения и лишь потом смешной город из новостей. Шутить можно обо всем, но это рана для большого количества людей

Война это не то, над чем можно шутить. Война влечет все самое страшное, на что способен человек: пытки, изнасилования, убийства, увечья, разрушенные судьбы и т.д. Я не понимаю, как можно об этом шутить. Эта шутка, это неуважение ко всем, кого эта война коснулась напрямую.

После шквала критики юморист попытался оправдаться за свою неуместную шутку. Комик заявил, что его слова вырвали из контекста. По словам Поперечного, он не шутил о войне, а тем более о геноциде, а лишь высмеял название города.

Даниил Поперечный / Фото: скриншот с видео

"Мне начали присылать заголовки о том, что я якобы иронизировал над происходящими в Изюме событиями. Всем известно, кто я такой, чем я занимаюсь, какая у меня позиция относительно войны... Что касается разгона об Изюме. Речь идет о куске моего юмористического шоу, из которого вырезали начало, конец и начали публиковать, будто я смеюсь над тем, что там случилось. Шутка заключалась не в том, что происходит в городах, а в том, как они называются. В начале этого блока я такой: "Как клево звучит Сан-Франциско, Джексонвиль, и какие названия в постсоветском пространстве". Все, чем я занимаюсь – стараюсь немного разрядить обстановку для людей, которые находятся в ах*и от происходящего", — прокомментировал комик.

Напомним, Даниил Поперечный – российский комик, в свое время живший в Украине. Юморист осуждал войну на востоке страны и аннексию Крыма. Однако в 2018 году СБУ запретила комику въезд в Украину из-за антиукраинской позиции. Сам Поперечный отрицает все обвинения. В начале полномасштабного вторжения он осудил действия России и уехал из страны-агрессора.

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