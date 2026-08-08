Российский музыкант раскрыл истинную причину своего внезапного приезда в Киев: что он делает в Украине

Максим Покровский

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Фронтмен группы «Ногу свело!» — российский музыкант Максим Покровский — впервые объяснил, зачем приехал в Украину, и рассказал о документальном фильме о войне, однако его заявление вызвало неоднозначную реакцию украинцев.

Российский музыкант неожиданно оказался в Украине после 15-летнего перерыва. О его приезде стало известно 5 августа. Первую ночь в Киеве он провел в укрытии из-за российской атаки. Впоследствии Покровский отправился в прифронтовые города. Он уже побывал в Славянске и Изюме. Теперь артист раскрыл истинную цель своей поездки.

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«Уважаемые украинцы! Я приехал на вашу землю с любовью, теплотой и уважением. Единственное, чем я могу быть вам полезен, находясь здесь, — это увидеть всё собственными глазами, запечатлеть и сделать так, чтобы это увидело как можно больше людей. Мы снимаем документальный фильм „I’m Here to Witness“. А также — музыкальное видео на англоязычную версию песни „Наши юные смешные голоса“. Я люблю вас! Слава Украине!», — заявил Максим Покровский.

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Максим Покровский

По словам музыканта, его команда работает над документальным фильмом «I’m Here to Witness». В нём он хочет показать международной аудитории то, что увидел в Украине собственными глазами. Параллельно артист снимает клип на англоязычную версию песни «Наши юные смешные голоса».

Заявление Покровского сразу вызвало дискуссию в сети. Часть украинцев поддержала артиста и поблагодарила его за то, что он говорит о войне и пытается показать её последствия зарубежной аудитории.

«Спасибо! Мы вас тоже любим и уважаем».

«Спасибо вам. Не обращайте внимания на хейтеров. Это могут быть российские боты. Мы всегда рады адекватным людям».

«Дай Бог вам здоровья, вдохновения и сил творить добро. Вы прекрасный человек, Макс!»

Некоторые также отметили, что отношение к Покровскому в Украине может быть неоднозначным из-за его прошлых решений. В то же время поклонники артиста призвали не игнорировать его нынешнюю позицию.

«Максим, не обращайте внимания на хейт. В социальных сетях очень много ботов, а также много действительно травмированных людей, для которых всё, что хоть как-то касается РФ, является сильным триггером, независимо от личности. Ваша позиция и то, что вы продолжаете рассказывать миру о войне и событиях в Украине, заслуживают уважения».

Максим Покровский

Впрочем, далеко не все украинцы положительно отнеслись к приезду российского музыканта. Часть комментаторов выразила сомнения по поводу будущего фильма ещё до его выхода. В частности, пользователи опасаются, что фильм может содержать привычные российские нарративы о «братских народах» или попытки оградить российское общество от ответственности за войну.

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«Почему-то каждый раз, когда какой-нибудь россиянин приезжает снимать фильм в Украине, там повсюду звучит чудесная песенка о братских народах, появляется какой-нибудь хороший русский солдат, который ни в чём не виноват, какая-то бабушка, ностальгирующая по СССР, и всё это сверху приправляется соусом мечтаний о великой российской империи. Тьфу».

Другие комментаторы напомнили Покровскому об украинских документальных фильмах, которые уже рассказывают миру о преступлениях РФ.

«„20 дней в Мариуполе“, „2000 метров до Андреевки“ созданы для того, чтобы как можно больше людей увидели, что вы натворили на нашей земле. А вы приехали, чтобы отбелить своё дерьмовое пальто».

«Это, типа, новый трюк, чтобы прорекламировать себя на наших костях? Езжайте домой. Война в Украине — не новость».

Отдельно украинцы упомянули выступления Покровского в оккупированном Крыму. Ранее музыкант признавал, что концерты на полуострове были ошибкой, однако для части аудитории этого объяснения недостаточно.

«В оккупированный Крым с концертами тоже ездили с любовью? Вы можете принести пользу, если поедете в свою страну, чтобы свергнуть свою власть. Всё».

Отметим, что о пребывании Максима Покровского в Украине стало известно 5 августа. Он оказался в Киеве во время очередной атаки РФ и был вынужден провести ночь в укрытии. Впоследствии музыкант показал кадры из Славянска и Изюма, а позже рассказал, что вместе с командой работает над документальным фильмом «I’m Here to Witness», посвященным реалиям войны в Украине.

Напомним, недавно Юрко Юрченко гневно раскритиковал «хорошую» позицию Максима Покровского.

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