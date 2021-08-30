Российский музыкант возмутил украинцев заявлением об отсутствии прямых рейсов Москва — Киев

Он считает, что "тупо" запрещать летать в Украину.

Известный российский музыкант Вася Обломов, настоящее имя которого Василий Гончаренко, 29 августа выступил с концертом в одном из киевских клубов.

Но перед своим выступлением он изрядно возмутил Сеть. На своей странице в Facebook он опубликовал пост, в котором пожаловался на отсутствие прямых рейсов Москва — Киев. Он утверждает, что такое решение "тупое", ведь все "как летали, так и продолжают летать".

"Давно хотел сказать. В мире нет ни одного даже слабоумного примата, который получил бы пользу от тупого запрета прямых рейсов между Москвой и Киевом. Ранее радоваться этому мог владелец Белавиа, но теперь и он не у дел. Все, как летали, так и летают, только очень неудобно ", — написал он.

Но пользователи Facebook возмутились таким постом музыканта. Украинцы дали четкий ответ на его замечание:

Согласен. Полное закрытие границы лет на сто сохранило бы нервы и русским, которым нечего здесь делать, и неразумным работникам с нашей стороны, которые туда ездят.

У нас 7 лет война с вашей страной и десятки тысяч погибших, а вы тут жалуетесь на какие-то транспортные неудобства. Во время войны не все решения принимаются ради "пользы".

Такое неудобство убрать очень легко: Россия выводит своих оккупантов из Крыма и Донбасса, а Украина отменяет запрет на прямые перелеты из Москвы в Киев. Вот видите как просто!

Вы правы, какой тупой запрет, если россиянам все равно сюда попасть можно. Гораздо лучше было бы просто закрыть границы для граждан России. Чтобы у них не было возможности прилететь в Украину.

Отметим, что Василий Гончаренко российский музыкант. Он неоднократно критиковал Кремль, в том числе и из-за агрессии на востоке Украины и оккупации Крыма. Он активно об этом поет в своих песнях, например, композициях "Дым", "Жизнь сложная".

Из-за своих политических взглядов исполнитель был включен российскими журналистами в список "национальных-предателей".

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