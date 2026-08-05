Российский музыкант впервые за 15 лет приехал в Киев и попал под ночную атаку РФ

Максим Покровский / © instagram.com/max_pokrovskiy

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Лидер российской рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский впервые за более чем 15 лет приехал в Киев.

Артист, который после начала полномасштабной войны неоднократно публично осуждал российскую агрессию и критиковал соотечественников, поддерживающих режим Кремля, прибыл в украинскую столицу вместе со своим коллективом.

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Однако знакомство с военной реальностью Украины оказалось не очень простым. Уже в первую ночь пребывания в Киеве Покровский вместе с командой оказался под массированной атакой РФ. Музыкант в Instagram показал, как во время взрывов следил за новостями о вражеских целях и последствиях попаданий и вместе с другими спускался в укрытие.

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Максим Покровский с коллегой / © instagram.com/max_pokrovskiy

Пост Максима Покровского / © instagram.com/max_pokrovskiy

На следующее утро певец записал эмоциональное обращение, в котором поделился впечатлениями от пережитой ночи и еще раз напомнил о преступлениях российской армии против мирного населения Украины. В частности, рассказал о возгорании 20-этажного дома в Оболонском районе.

«Это мое первое утро в Киеве. Первое за 15 лет или, может, и больше. Вчера, соответственно, была первая ночь, которая не была хорошей. Была очень серьезная атака ракетами, дронами и кассетными снарядами. В дом е*нули, с*к*!» — эмоционально сказал Покровский.

Максим Покровский на фоне Киева / © instagram.com/max_pokrovskiy

Напомним, после начала полномасштабного вторжения Максим Покровский открыто осудил вторжение России и принял сторону Украины. Музыкант также заявлял о «катастрофическом пренебрежении» российских артистов, поддержавших политику Кремля. К тому же отмечал, что будет делать все возможное, чтобы эта война «навсегда осталась позорным пятном на репутации России».

К слову, в ночь на 5 августа Россия убила по меньшей мере 17 украинцев и ранила более 40 человек. К тому же подвергла массовым разрушениям граждансую инфраструктуру — оккупанты целились по жилым домам, логистике и украинским предприятиям.

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