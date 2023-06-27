Российский певец демонстративно сжег свой паспорт и попросил о приезде в Киев

Исполнитель заявляет, что выступает против власти РФ и хочет поддерживать Украину.

Российский эпатажный певец Эдуард Шарлот, сценическое имя которого Шарлот, демонстративно сжег свой паспорт и попросил разрешить ему въезд в Киев.

Это действо артист совершил на видео, которое опубликовал в Instagram. Шарлот держал в руках свой паспорт гражданина России, достал зажигалку и сжег документ.

Эдуард Шарлот / Фото: скриншот с видео

Певец отметил, что выступает против власти-страны агрессора и не поддерживает развязанную войну против Украины. Он просит позволить ему приехать в Киев, чтобы помогать и поддерживать украинцев.

Эдуард Шарлот / Фото: скриншот с видео

"Последние три года активно противодействую политике государства в отношении войны против Киева. Хочу попасть в столицу Украины, поддерживать людей выступлениями, концертами и другой помощью. Считаю нужным быть в трудную минуту с теми, кого притесняют. Я больше не граждан преступной России. Территориально нахожусь в другой стране. Выбираю тех, кто за мир "братского народа". Пожалуйста, организуйте путь, например, по официальному приглашению", — сказал на видео исполнитель.

Эдуард Шарлот / Фото: скриншот с видео

Между тем, российские пропагандисты пишут, что на Шарлота пожаловались в правоохранительные органы. Проводится проверка артиста.

Отметим, Шарлот – российский певец и композитор. Он известен эпатажными выходками. В частности, чтобы привлечь к себе внимание, он неоднократно сообщал о своей "смерти" в соцсетях.

Напомним, между тем американская группа OneRepublic планирует после завершения войны приехать с концертами в Россию. Такое скандальное заявление сделал солист коллектива Райан Теддер и назвал россиян "замечательными людьми".

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