Российский певец-путинист в Казахстане поплатился за высмеивание сине-желтых цветов

Певец Akmal'

Реклама

Российский певец-путинист Акмаль Ходжаниязов, известный под сценическим именем Akmal', поплатился за высмеивание сине-желтых цветов.

Скандальный исполнитель недавно отыграл концерт в городе Петропавловск, Казахстан. Одна из поклонниц решила подарить Акмалю подарок. Презент она поместила в пакет, который был в сине-желтых цветах. Скандальный певец подарок принял. При этом пакет он вернул с просьбой его потом сжечь, мол, цвета ему не нравятся.

"Пакет этот потом сожгите, цвета мне не нравятся", - выдал со сцены певец.

Реклама

А надо знать цвета флага страны, в которой выступаешь

Судя по тому, что Akmal' поддерживает войну, то цвета у него ассоциировались с украинским флагом. Исполнитель, когда выдал такие слова, не учитывал один момент. Дело в том, что у флага Казахстана такие же цвета. Конечно, на такие высказывания казахи негативно отреагировали и восприняли это как оскорбление национальных символов, поэтому будущие концерты Akmal' начали бойкотировать. Наконец, выступления певца в Усть-Каменогорске и Павлограде отменили.

Отметим, Akmal' открыто поддерживает захватническую политику кремлевского диктатора Путина, развязанную Россией войну в Украине и преступные действия оккупантов.

Напомним, уроженка Киева Таисия Повлий тоже активно поддерживает российское вторжение на украинские земли. Недавно ведущий Анатолий Анатолич жестко разнес предательницу, которая выдала очередную порцию пропаганды.