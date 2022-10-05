Российский продюсер рассказал шокирующие подробности о "золотом составе" "ВИА Игры": "Сказал им раздеться - разделись"

Так, Сергей Лавров откровенно рассказал, что когда "ВИА Гра" была в своем так называемом "золотом составе", а это Надежда Мейхер, Вера Брежнева и Анна Седокова, они были безумно востребованы.

Частное выступление "ВИА Гры" по тем временам стоило от 25 тысяч евро. А на своих корпоративах страстных красавиц хотели видеть состоятельные мужчины. И не только видеть.

"Королевами корпоративов были девочки из группы "ВИА Гра". Миллиардеры были готовы платить любые деньги, чтобы на их яхтах пели эти красотки. Но не то, чтобы пели, а как в том анекдоте: "ты просто ходи". Я слышал от знакомых, что некоторые девушки соглашались и на закрытые ужины с миллиардерами.Такие переговоры якобы вел их продюсер. Как говорят, встреча тет-а-тет. У меня были знакомые, которые мне говорили: "Было дело, мне повезло", - рассказал Лавров, пишут росСМИ.

Группа "ВИА Гра" и Валерий Меладзе

Константин Меладзе / Фото: facebook.com/meladzepage

Впрочем, говорит продюсер, несмотря на столь безумную популярность участницы трио зарабатывали очень мало и в обычной жизни, без грима и нарядов, выглядели довольно скромно. Лавров поделился, что продюсер "ВИА Гры" Константин Меладзе практически весь заработок забирал себе:

Группа "ВИА Гра" и Валерий Меладзе

"При этом сами солистки зарабатывали копейки, все миллионы забирал продюсер. При этом артистки были очень скромными. Летали экономом, жили в недорогих отелях. Продюсер Костя Меладзе был эдаким Карабасом-Барабасом: набрал девочек из бедных украинских семей, одел-обул, а они его слушались беспрекословно. Сказал им, как одеться - они подчинились. Сказал им раздеться - разделись. Огромные деньги вкладывались в их клипы, таким образом создавался богемный образ эдаких богинь", - поделился Лавров.

Кстати, год назад певица Оля Полякова рассказывала, что в свое время Константин Меладзе предлагал ей интим.

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