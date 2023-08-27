Российский продюсер выдал, где София Ротару сейчас находится и что случилось с ее квартирой в Москве

Российский продюсер Илья Саглиани выдал, где сейчас за границей находится украинская певица София Ротару.

Продюсер в интервью российским СМП рассказывает, что артистка якобы уехала из Украины за границу. В частности, Ротару перебралась жить к сыну и невестке в Италию. Там она раньше купила жилье.

"По слухам Ротару сейчас действительно с семьей в Италии. Именно в Италии Ротару купила недвижимость для семьи. Нам рассказали, что у Ротару сейчас уже и не один объект недвижимости за границей", — заявил Саглиани.

София Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Также, по его словам, у певицы есть квартира в Москве, которая стоит закрыта. Ротару пока не может ее продать, ведь вывести средства из РФ будет сложно и продавать квартиру некому.

"Квартира в Москве стоит закрыта. Вряд ли кто-нибудь из коллег артистки в Москве с правильной позицией будет связываться и помогать ей с продажей жилья. Продать его будет проблематично", — заявил продюсер.

Россиянин не предоставил никаких доказательств, что София Ротару сейчас находится за границей. Однако, если посмотреть местоположение ее аккаунта в Instagram, то действительно выдает Италию. К слову, ранее певица Лайма Вайкуле говорила, что Ротару сейчас живет за границей в "безопасном месте".

Страница в Instagram Софии Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Напомним, недавно София Ротару впервые за длительное время показала, как выглядит. Знаменитость опубликовала фото, на котором показалась в платке.

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