Российский рэпер Noize MC "порвал" шуткой о смерти Путина: "Надо загадать желание"

Российский рэпер Noize MC в очередной раз продемонстрировал свою антивоенную позицию, пошутив о смерти кремлевского диктатора путина.

В частности, исполнитель давал концерт Вене. Перед исполнением очередной песни артист обратился к аудитории. Noize MC сказал, что во время того, как он будет петь композицию, нужно загадывать желание. Впрочем, рэпер подчеркнул, что не надо его говорить в голос, а то кое-кто "не сдохнет". Noize MC имел в виду кремлевского диктатора путина, который развязал в Украине ужасную войну.

"Во время исполнения следующей песни, нужно обязательно загадать желание. Только никому его не рассказывайте, а то не сдохнет", — сказал со сцены рэпер.

Тем временем публика оценила шутку Noize MC громкими овациями.

Отметим, российский рэпер Noize MC открыто осуждал войну на востоке Украины, аннексию Крыма, а также полномасштабное российское вторжение. Исполнитель критиковал действия власти России, за что его признали "иноагентом". Также артист прошлой весной вместе с российской певицей Монеточкой давал благотворительные концерты, где собирал деньги на помощь Украине.

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