Российский рэпер Noize MC в День Независимости обратился к фанам на украинском

Российский рэп-исполнитель Noize MC сделал неожиданную публикацию ко Дню Независимости Украины.

На своей странице в Instagram артист, которого в РФ признали "иноагентом", поздравил украинцев с праздником. Музыкант опубликовал в свет фото с мороженым от украинского бренда с патриотическим дизайном и надписью: "My heart with Ukraine" ("Мое сердце с Украиной").

"С праздником", — подписал фото Noize MC и добавил к подписи сине-желтый флаг.

Noize MC / Фото: instagram.com/noizemc

Напомним, что с начала полномасштабной войны Noize MC покинул РФ и поддержал Украину. С первых дней полномасштабного вторжения вместе с российской певицей Монеточкой рэпер начал проводить в Европе благотворительные концерты в поддержку украинских беженцев. В настоящее время исполнитель также активно гастролирует и собирает средства для переселенцев.

Кроме того, Noize MC выпустил трек "Вуду" на украинском языке, а также время от времени общается на нем с подписчиками в своих соцсетях. В России антивоенной позицией музыканта признали "иностранным агентом".

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