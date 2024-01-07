Российский рэпер показался с украинками на Бали и заговорил на украинском

Российский рэпер Моргенштерн неожиданно засветился в окружении украинских блогерш, участниц проекта "Холостяк-11" Адель Асанти и Кристины Пустовар.

6 января рэпер выступал на Бали, а блогерши, судя по всему, сейчас временно там живут.

На странице в Instagram Адель опубликовала видео, в котором показала, как кормила Моргенштерна борщом. А тот, в свою очередь, заговорил по-украински:

"За такой украинский борщ грех не поблагодарить. Нежно украинизируем иноагента", – подписала Адель ролик с Моргенштерном.

Российский рэпер Моргенштерн показался с украинками на Бали

Кстати, раньше Моргенштерн полгода встречался с украинской актрисой Лизой Василенко. Но в конце октября прошлого года они разошлись. Тогда в одном из интервью рэпер признался, что Василенко была его "первой и безумной" любовью.

Напомним, что в начале полномасштабной войны российский рэпер Моргенштерн поддержал Украину и осудил действия кремлевского диктатора Путина. Артист также выпустил трек "12" с антивоенным призывом. Из-за своей позиции в РФ рэпера занесли в список "иноагентов". Впрочем, со временем Моргенштерн умолк и вообще перестал говорить о российском вторжении в Украину.

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