Российский рэпер покончил с собой после объявления Путиным частичной мобилизации

Так, российский артист Иван Петунин, он же рэпер Walkie, с самого начала полномасштабной войны выступал против вторжения РФ в Украину.

События последних семи месяцев он переживал очень болезненно, а когда президент России Путин объявил частичную мобилизацию, Петунин в знак протеста решил покончить с собой.

27-летний рэпер перед смертью записал видеообращение. В нем он подчеркнул, что не готов убивать за какие бы то ни было идеалы. Иван признался, что не будет брать в руки автомат и идти убивать. В то же время Петунин добавил, что у него отсрочка от мобилизации, поскольку он лежал в психоневрологическом диспансере. Впрочем, говорил рэпер, он уверен, что вскоре частичная мобилизация превратится в полную.

Рэпер Walkie / Фото: instagram.com/mrwalkie

Рэпер Walkie / Фото: instagram.com/mrwalkie

"Если вы смотрите это видео, это значит, что меня уже нет в живых. Мой друг Рома сам говорил: "Быть сильным духом — это значит, что у тебя есть душа". И на свою душу грех убийства я не могу брать и не хочу.Я не готов убивать за какие-либо идеалы. Для меня убить человека на войне или просто так — это то, чего сделать не могу. Я не имею права взять в руки автомат и стрелять по людям. Да, у меня есть отсрочка от мобилизации из-за того, что лежал в ПНД, но мне кажется, что в ближайшие дни частичная мобилизация превратится в мобилизацию полную. У меня две руки, две ноги, указательный палец, чтобы нажимать на курок, а автомат уже какой-то мне выдадут", — сказал артист.

Девушка рэпера отметила, что он выпрыгнул из окна многоэтажки в Краснодаре, где они снимали квартиру.

В 2016 году Walkie записал трек вместе с рэпером из Украины Артемом Лоиком. В предсмертном видео Петунин советует послушать эту песню, в которой выразил свой протест уже тогда.

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