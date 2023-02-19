Российский шоумен Дмитрий Нагиев отказался вести премию в РФ: "Шишь вам, а не ярмарка меда в Лужниках"

Российский шоумен Дмитрий Нагиев публично отказался вести музыкальную премию Муз-ТВ в РФ. Такой ответ ведущий дал организаторам мероприятия после поступившего предложения.

На странице в Instagram Нагиев запостил черно-белое видео, в котором сказал, что у него нет желания вести развлекательное российское мероприятие. Свое решение шоумен объяснил тем, что пока некого награждать в России.

"Спасибо за предложение в этом году провести церемонию награждения. Спасибо за доверие. Видимо, на этот раз – нет. Но придет время, и мы обязательно поработаем и наградим действительно лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед: "Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках", – сказал в видео Нагиев.

Это единственное, что сказал ведущий. Впрочем, фаны расценили это видео так, что Нагиев не хочет участвовать в "пире во время чумы". Кроме того, шоумен прозрачно намекнул, что у России не осталось нормальных артистов, все, кто достоин премии – выехали из страны из-за антивоенной позиции.

Отметим, что Дмитрий Нагиев после начала полномасштабной войны открыто не высказывался в поддержку Украины, однако кровавую политику Путина не поддержал. Вместе с тем, в фотоблоге ведущий оставил пост, датированный мартом 2022 года. "До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус потерянных надежд. Как говорил мой дед перед причастием: Что же я старый натворил?".

Видео Нагиев сопроводил песней Бориса Гребенщикова "Поезд в огне". Кстати, лидер группы "Аквариум" с начала полномасштабной войны высказался против российского вторжения в Украину.

Напомним, неделю назад легендарную российскую актрису Лию Ахеджакову уволили из московского театра "Современник", где она проработала 50 лет. Звезду лишили работы из-за ее антивоенных высказываний и поддержки Украины.

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