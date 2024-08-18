Российский шоумен раскрыл истинную причину выезда Галкина и Пугачевой из России

Также он признался, в чем именно звездные супруги стали для него примером.

Российский шоумен Рустам Солнцев раскрыл истинную причину выезда юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой из России за границу.

По словам Солнцева, не последнюю роль в этом сыграл комик. Шоумен в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что хоть Галкин и работал на федеральных телеканалах, развлекал россиян, однако в первую очередь он – свободолюбивый человек. Когда юморист увидел, как РФ вторгалась на территорию Украины, а в собственной стране начала прижимать свободу в больших масштабах, то взял жену и детей и вывез их за границу.

Максим Галкин, Алла Пугачева и их дети / Фото: instagram.com/maxgalkinru

"У него настолько хрустальные и смелые чувства, несмотря на то, что он базировался на "Первом канале", появлялся в "Огонях" на всех этих каналах, поднимал здравицу и все эти бокалы на Новый год, и все остальное. Нет! Этом человек был наполнен свободой как воздухом. И когда эту свободу начали откачивать уже в промышленных масштабах, то действия Макс, его отъезд с семьей, женой и детьми — он был неизбежен", — прокомментировал шоумен.

Рустам Солнцев также отметил, что как бы российские пропагандисты ни поливали Максима Галкина грязью, это им ничего не даст. По словам шоумена, юморист выбрал безопасность семьи и быть честным перед своей совестью, ведь не смог бы отмалчиваться о преступлениях России.

Алла Пугачева и Максим Галкин / Фото: instagram.com/alla_orfey

"Все эти пропагандистские выс*ры в его адрес: "Ах, Макс, профукал ты свое счастье"... Это все было в пустую. Они могли хоть падать, хоть извиваться. Напрасно! Перед ними был уже вполне себе сформированный человек — очень крутой, свободолюбивый, талантливый артист. В первую очередь — человек, отец, муж", — объяснил шоумен.

Рустам Солнцев говорит, что Пугачева и Галкин послужили для него примером. Он понял, если звездные супруги уехали из РФ, то делать в стране-агрессоре уже нечего. По мнению шоумена, артисты показали, как нужно правильно поступать и в такой ситуации. Поэтом, когда Солнцев сталкивается с нападками z-"патриотов", то знает, как их поставить на место.

Алла Пугачева и Максим Галкин / Фото: instagram.com/alla_orfey

"Каждый раз, когда какая-то сволочь пролезает ко мне в чат и начинает рассказывать, что я совершил самую большую ошибку в своей жизни (уехал из России и осудил войну – прим. ред.), я говорю на это только одно: "Слушай, Пугачева уехала. Ну кто я такой, чтобы сомневаться в этом действии, если когда-то уехала Пугачева с Галкиным? То есть высшей планки уже не бывает, после них, как говорится, только мама". Они показали, как правильно было вести себя в тот момент", — добавил Солнцев.

Напомним, недавно Максим Галкин прямо во время своего концерта столкнулся с российским z-"патриотом". Юморист нашел, что ему ответить и как метко поставить на место.

Максим Галкин на своем концерте "послал" известного пропагандиста за российским кораблем

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