Российский телеведущий Невзоров похвалил Данилко за песню "Батько наш Бандера"

Журналист сравнил выступление Сердючки с давним способом воров на рынках.

Известный российский телеведущий Александр Невзоров отреагировал на скандал в РФ по поводу исполнения Андреем Данилко "Батько наш Бандера" во время концерта.

Напомним, что после этого российские пропагандисты и экс-главарь боевиков на Донбассе стали призывать сделать Данилко персоной нон-грата в России. А пропагандист Владимир Соловьев заявил, что таких, как Сердючка, надо "гнать из России".

Со своей стороны журналист, который неоднократно заявлял о своей проукраинской позиции и критиковал политику Путина, выразил восхищение действием Данилко. Также Невзоров посмеялся над реакцией возмущенных россиян. Соответствующее видео появилось на странице Верки Сердючки в Instagram.

Телеведущий сравнил выступление Данилко с давним способом воров на рынках отвлекать внимание продавцов. Так, он рассказал, что мошенники выворачивали красный перец, одевали на палку и вводили его ослам под хвост. В то время, пока шокированное животное бегало и ломало прилавки, грабители втихаря забирали все.

"Такое мастерство обращения с перцем продемонстрировал артист Данилко, так называемая Верка Сердючка, которая взяла и вдруг, без объявления спела украинскую народную, очень красивую песню "Батько наш Бандера". Как много в России задниц, в которые этот перец вошел на всю длину. Как они все громят, как требуют привлечь, требуют законности. Уже присоединился профильный комитет госдумы", — поделился Невзоров.

Это видео Данилко опубликовал со смайликами, демонстрирующими аплодисменты, а Невзоров в комментариях написал: "Знаю толк в дерзости, восхищён вашей выходкой".

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