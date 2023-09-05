Скандального известного российского актера Алексея Панина в Эстонии задержали полицейские.

Сообщается, что артист в Таллинне посреди ночи устроил пьяный дебош. Панин будто бы находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он якобы ломился в дверь незнакомых людей, думая, что это гостиница, где он остановился.

В частности, в Сети появилось видео, как скандального актера в наручниках ведут под руки эстонские полицейские. Между тем сам Панин что-то непонятно говорил им. Артиста якобы отвезли в полицейский участок, а оттуда уже в вытрезвитель.

Актера Алексея Панина задержали полицейские Эстонии

Российские пропагандисты активно начали писать, что скандальному актеру грозит депортация в РФ, где его ждет заключение до пяти лет.

Напомним, недавно Алексей Панин слил интимную переписку с путинистом Филиппом Киркоровым. В частности, ранее актер говорил, что у него был секс с одиозным исполнителем. Переписку Панин показал, как подтверждение собственных слов.

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