Россию официально исключили из Европейского вещательного союза

Европейский вещательного союз официально объявил, что исключил Россию из своего состава.

Так, с официального сайта объединения из списка исчезли "Первый канал" и ВГТРК, которые ежегодно транслировали конкурс "Евровидение" в России.

Отметим, что Россия являлась членом Европейского вещательного союза с 1993 года.

Как известно, в феврале этого года Европейский вещательный союз, проконсультировавшись с членами, принял решение отстранить Россию от "Евровидения-2022". EBU объявил, что ни один российский артист не будет участвовать в этом песенном конкурсе из-за вторжения и введения военных действий в Украине.

Напомним, что в этом году на конкурсе "Евровидение-2022" безоговорочную победу для Украины одержала группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Нашим участникам жюри конкурса поставило 192 балла, а зрители отдали самый высокий балл – 439. В сумме Kalush Orchestra получили 631 балл.

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